Компания Google заплатит издательствам в ближайшие три года около 1 миллиарда долларов

Она намерена запустить новый продукт – Google News Showcase. Это платформа новостей от изданий, с которыми корпорация заключила партнерское соглашение. Предполагается, что СМИ предоставят компании свои материалы, а взамен получат плату. Впервые об этой инициативе стало известно в начале лета. Тогда речь шла о партнерстве с тремя издательствами, сейчас же их уже около двухсот.
2020-10-01T22:04:30+03:00
2020-10-01T22:04:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:04, 01 октября 2020
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