Компания Google заплатит издательствам в ближайшие три года около 1 миллиарда долларов

Она намерена запустить новый продукт – Google News Showcase. Это платформа новостей от изданий, с которыми корпорация заключила партнерское соглашение. Предполагается, что СМИ предоставят компании свои материалы, а взамен получат плату. Впервые об этой инициативе стало известно в начале лета. Тогда речь шла о партнерстве с тремя издательствами, сейчас же их уже около двухсот.