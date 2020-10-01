Армения заявила о более чем тысяче двухстах погибших в боях военных Азербайджана

Согласно информации, которую опубликовал в фейсбуке вице-премьер Тигран Авинян, Баку также потерял 90 беспилотников, 12 вертолетов, 4 самолета и больше 180 танков. Активное столкновение в Нагорном Карабахе продолжается вот уже пятый день.

Сегодня президенты России, Франции и США, представляющие Минскую группу ОБСЕ, призвали стороны прекратить огонь. Французский лидер Эммануэль Макрон сказал, что располагает информацией о направлении сирийских боевиков к месту конфликта. По словам Макрона, это очень серьезный новый факт, который меняет положение дел.