Октябрьские матчи сборной России по футболу пройдут со зрителями

По данным источника агентства ТАСС, старт продаж билетов ориентировочно намечен на пятое октября. На игры национальной команды допустят 30% зрителей от вместимости «ВЭБ Арены» и «ВТБ-Арены». Пресс-служба сборной эту информацию подтвердила. В следующий четверг Россия проведет товарищеский матч с командой Швеции. 11 и 14 октября состоятся игры группового этапа «Лиги Наций» против Турции и Венгрии.