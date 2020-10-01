Октябрьские матчи сборной России по футболу пройдут со зрителями

По данным источника агентства ТАСС, старт продаж билетов ориентировочно намечен на пятое октября. На игры национальной команды допустят 30% зрителей от вместимости «ВЭБ Арены» и «ВТБ-Арены». Пресс-служба сборной эту информацию подтвердила. В следующий четверг Россия проведет товарищеский матч с командой Швеции. 11 и 14 октября состоятся игры группового этапа «Лиги Наций» против Турции и Венгрии.
2020-10-01T21:34:44+03:00
2020-10-01T21:34:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2718337-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:34, 01 октября 2020
Загрузка комментариев...