Московские власти не увидели почти никакого эффекта от рекомендаций по переводу граждан на удаленный режим работы

Это видно по количеству пассажиров в метро и по девятибалльным пробкам на дорогах, — сказал мэр Сергей Собянин. Сегодня он подписал указ об обязательном переводе на дистанционную работу, по меньшей мере, 30% сотрудников предприятий. Градоначальник, также принявший решение о продлении школьных каникул до двух недель, сказал, что возврат детей в учебные заведения 19 октября будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.