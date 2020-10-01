Франция и Германия потребовали освободить историка Юрия Дмитриева

Совместное заявление омбудсменов двух стран опубликовано на сайте МИД ФРГ. В нем говорится, что решение Верховного суда Карелии, приговорившего главу местного отделения «Мемориала» к 13 годам заключения, «далеко от того, чтобы быть беспристрастным». В Европе считают, что этот вердикт является «новой попыткой заставить замолчать тех, кто хочет раскрыть исторические преступления в России, сохранить память о сталинском терроре».

Согласно решению суда предыдущей инстанции, Дмитриев мог выйти на свободу уже в ноябре. В Кремле пообещали внимательнее изучить дело историка.