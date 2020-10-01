Китай начал ограничивать импорт российской рыбы из-за коронавируса

Как пишет газета «Ведомости», на совещании с представителями рыбной отрасли замруководителя Россельхознадзора рассказал о заражении двух грузчиков, работавших на китайском складе, получившем товар из России. Хотя власти КНР связали это с российскими поставками, в ведомстве заверили, что предварительная проверка следов коронавируса на упаковке не обнаружила.

На прошлой неделе китайская таможня по той же причине не пропустила в страну партию замороженных кальмаров и приостановила прием грузов еще с двух российских судов.