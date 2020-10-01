Z Архив новостей новости
5 1 6 277
21:03, 01 октября 2020

Мещанский суд Москвы на два месяца продлил арест автору youtube-канала UrbanTurizm Андрею Пыжу

Его обвиняют по статье о незаконном получении данных, которые составляют государственную тайну.

Столичный суд полностью удовлетворил ходатайство следствия и теперь блогер Андрей Пыж останется под стражей как минимум до пятого декабря. Автор канала UrbanTurizm находится в СИЗО Лефортово уже почти два месяца. Члены ОНК нашли его там случайно. Правозащитники рассказывали, что Пыж жил в изоляторе без какой-либо связи с окружающим миром – то есть не получал ни писем от родственников, ни денег на продукты в тюремной лавке, ни сменной одежды.

В августе он просто пропал как для семьи, так и для подписчиков. Это связано с тем, что в отношении блогера завели уголовное дело о получении данных, которые составляют гостайну. О каких-именно сведениях идёт речь – неизвестно, поскольку дело для общественности закрыто, а его участники подписали соглашение о неразглашении. Тем не менее, агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что Пыж, по версии следствия, вывез заграницу флэшку с некими секретными данными и при этом, частично признал вину.

Сегодня интернет-издание «Медиазона» написало, что блогер действительно дал показания против себя, но сделал это в том числе по совету адвоката по назначению Алексея Хальзова, который формально занимался его защитой в первые дни после задержания. Как позже пояснял сам Пыж, юрист обещал, что в случае признания вины, хотя бы частичного, блогеру назначат домашний арест. Тем не менее, этого не произошло.
Также «Медиазона» выяснила, что буквально через несколько дней после этого Хальзова лишили статуса адвоката из-за заявлений его предыдущих клиентов. Некоторые из них, по данным интернет-издания, обвиняли юриста в мошенничестве.

Андрей Пыж вел свой youtube¬-канал с 2012-ого года. Он был посвящен поездкам на различные заброшенные объекты. Интернет-издание Baza раньше писало, что арест блогера связан с тем, что он готовил выпуск о засекреченном комплексе сооружений под Москвой «Метро-2».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ничего нового Американское санкционное «правосудие», как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным…

5 113 6 11547 25.09
Блоги

Карина Орлова журналист

«Вы считаете допустимым платить $750 налогов?!» Что будет, если американцы, а особенно республиканцы, которые всегда настаивают на том, что они — главные плательщики налогов, узнают, что их президент вполне вероятно налоговый мошенник…

5 348 6 46015 28.09
Новости

Впервые на уровне Кремля прозвучали заявления о сотрудничестве Навального с Центральным разведуправлением США Общаясь с журналистами, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле есть подобные сведения…

5 53 6 7487
Блоги

«Не сомневаемся, что в готовящемся докладе будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка»» Комментарий Департамента информации и печати МИД России по ситуации с Алексеем Навальным…

5 174 6 24500 30.09
Новости

Песков: Обвинения Навального в адрес Путина неприемлемы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил данные о том, что с блогером Алексеем Навальным работают западные спецслужбы, в частности, ЦРУ США…

5 71 6 9995
Новости

В Кремле заявляют, что Навальный связан с Центральным разведывательным управлением США Дмитрий Песков рассказал журналистам, что есть информация о работе специалистов ЦРУ с Навальным в эти дни…

5 110 6 15400
Блоги

«Ответственность полностью несет военно-политическое руководство Армении» Заявление Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации в связи с эскалацией боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта…

5 146 6 20863 28.09
Блоги

Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта Москвы

Как мотивировать жителей использовать общественный транспорт Как вы уже поняли, и в других странах решают вопрос поощрения пользования общественным транспортом, но не могут точно так же прийти к единому универсальному решению. Что, если его может придумать кто-то из вас?..

5 52 6 7798 28.09
Блоги

+ Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Вступительное слово на расширенном заседании президиума Государственного совета…

5 67 6 10078 28.09
8читать ;смотреть
Новости

Алексей Навальный подаёт в суд на Дмитрия Пескова Это произошло после заявления из Кремля о связи оппозиционера с американскими спецслужбами…

5 72 6 11142
Блоги

Карина Орлова журналист

Как Трамп, который платит налоги как малоимущий, стал «миллиардером» Чистое состояние Дональда Трампа не превышало пяти миллионов долларов. Против 100 миллионов, о которых он рассказывал журналу Форбс…

5 92 6 14472 29.09
Блоги

Александр Черкасов председатель совета правозащитного центра «Мемориал»

О приговоре Юрию Дмитриеву Дело Дмитриева было сфабриковано по политическим мотивам. Причина – не только в его многолетней работе по увековечиванию памяти жертв советского террора…

5 45 6 7141 29.09
Новости

Алексей Навальный намерен подать в суд на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова Причина – высказывание чиновника по работе оппозиционера на Центральное разведывательное управление США…

5 37 6 6183
Интервью Рикошет

Полад Бюльбюль оглы гость: Полад Бюльбюль оглы чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России

Мы хотим возвращения территорий, очищение их от армянских вооруженных формирований, от армянской армии. И все разговоры, что якобы там борется армия Нагорного Карабаха, а Армения просто помогает — не более чем лукавство…

5 74 6 13003 30.09
#слушать 22:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности…

5 84 6 15654 27.09
Новости

©РИА Новости/Нина Зотина «Яндекс.Такси» пообещал помочь своему водителю, спасшему студента из Минска от преследования силовиков Представители компании уточнили, что водитель, судя по сообщениям СМИ, был не на заказе, и определить номер машины по видео невозможно…

5 27 6 5501

Популярное за неделю

Новости

США, по данным агентства Reuters, пока не будут присоединяться к санкциям против Белоруссии Вашингтон, как утверждают источники, намерен дождаться общей позиции Евросоюза и уже в координации с ним ввести ограничения против Минска…

5 7 6 27111
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Получается какая-то совсем уже удивительная картина. Потому что значит, Навальный каким-то образом, непонятно каким впал в кому. При этом отравлен он не был. Омские врачи ничего не нашли. При этом он был в коме…

5 124 6 99524 26.09
#слушать 49:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Должна ли Россия силой разнять Армению и Азербайджан?
5 31 6 8929 27.09
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Нагорно-карабахская проповедь Я это наблюдал в армии, где служил с армянами и азербайджанцами, и в журналистике, где работал вместе с теми и другими; у них было по десятку лет московского стажа, но стоило заговорить о Карабахе – в глазах у них что-то неуловимо менялось…

5 191 6 145789 29.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Разгадка Путина. Власть Мытарей Разгадка Путина. Власть Мытарей Путин врет или врут ему? Моя версия ответа на этот вопрос после телефонного разговора двух президентов…

5 83 6 124680 27.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8770940
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4652369

Сегодня в эфире