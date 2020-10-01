Мещанский суд Москвы на два месяца продлил арест автору youtube-канала UrbanTurizm Андрею Пыжу

Его обвиняют по статье о незаконном получении данных, которые составляют государственную тайну.

Столичный суд полностью удовлетворил ходатайство следствия и теперь блогер Андрей Пыж останется под стражей как минимум до пятого декабря. Автор канала UrbanTurizm находится в СИЗО Лефортово уже почти два месяца. Члены ОНК нашли его там случайно. Правозащитники рассказывали, что Пыж жил в изоляторе без какой-либо связи с окружающим миром – то есть не получал ни писем от родственников, ни денег на продукты в тюремной лавке, ни сменной одежды.

В августе он просто пропал как для семьи, так и для подписчиков. Это связано с тем, что в отношении блогера завели уголовное дело о получении данных, которые составляют гостайну. О каких-именно сведениях идёт речь – неизвестно, поскольку дело для общественности закрыто, а его участники подписали соглашение о неразглашении. Тем не менее, агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что Пыж, по версии следствия, вывез заграницу флэшку с некими секретными данными и при этом, частично признал вину.

Сегодня интернет-издание «Медиазона» написало, что блогер действительно дал показания против себя, но сделал это в том числе по совету адвоката по назначению Алексея Хальзова, который формально занимался его защитой в первые дни после задержания. Как позже пояснял сам Пыж, юрист обещал, что в случае признания вины, хотя бы частичного, блогеру назначат домашний арест. Тем не менее, этого не произошло.

Также «Медиазона» выяснила, что буквально через несколько дней после этого Хальзова лишили статуса адвоката из-за заявлений его предыдущих клиентов. Некоторые из них, по данным интернет-издания, обвиняли юриста в мошенничестве.

Андрей Пыж вел свой youtube¬-канал с 2012-ого года. Он был посвящен поездкам на различные заброшенные объекты. Интернет-издание Baza раньше писало, что арест блогера связан с тем, что он готовил выпуск о засекреченном комплексе сооружений под Москвой «Метро-2».