Евросоюз может принять санкции против Минска без участия Кипра

Как утверждают источники газеты The Guardian, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель имеет право воспользоваться тем обстоятельством, что готовящиеся ограничения против белорусских властей не требуют создания нового механизма, а могут быть реализованы как поправка к действующим санкциям от 2012 года – тогда ЕС ввел их из-за подавления протестов и нарушения прав человека.

Сейчас утверждению санкций препятствует Кипр. По данным прессы, руководство островного государства не хочет поддержать новые ограничения, пока в ЕС не предпримут более активного давления на Турцию.