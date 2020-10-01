Омбудсмен Москалькова запросила дело Дмитриева для изучения

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова запросила дело главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева для изучения. Об этом она сказа в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я действительно подписала запрос на предоставление копии приговора Юрию Дмитриеву для изучения», — сказала она.

29 сентября Верховный суд Карелии ужесточил до 13 лет колонии строгого режима наказание главе местного «Мемориала» Юрию Дмитриеву по делу о педофилии.

22 июля Петрозаводский городской суд назначил Дмитриеву 3,5 года колонии строгого режима.

При этом суд первой инстанции признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия — в этой части решение теперь отменено. Своей вины ни по одному из пунктов Дмитриев не признает.