Москалькова считает возбуждение уголовного дела для расследования произошедшего с Навальным правильным шагом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что возбуждение уголовного дела в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального было бы правильным шагом. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«По моему мнению, возбуждение уголовного дела могло бы дать возможность использовать процессуальные инструментарии для того, чтобы дать ответы на вопросы, которые постоянно возникают: было ли отравление, не было ли, какого оно характера: криминальное, бытовое или еще какое-либо. Поэтому мне кажется, это было бы правильным — использовать процессуальный инструментарий», — сказала она.

Российская сторона сделала запрос на заключение экспертизы с немецкой стороны для того, по мнению Т.Москальковой, чтобы дать «процессуальную оценку», и провести ту следственную проверку с целью возбуждения уголовного дела.

20 августа А.Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета в Омске оппозиционера госпитализировали в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа он был перевезен на лечение в Германию. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме были обнаружены следы яда группы «Новичок».