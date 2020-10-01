УЕФА разрешил болельщикам вернуться на трибуны

При согласии местных властей, стадионы могут быть заполнены на треть. Об этом сообщается на сайте организации. Решение вступит в силу со следующей недели, когда пройдут матчи с участием национальных команд. Уточняется, что на трибуны не допустят фанатов гостевых команд. Обязательным остается ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
2020-10-01T20:33:42+03:00
2020-10-01T20:33:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 01 октября 2020
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