Вице-президент Сбербанка, отвечавший за переход на бренд «Сбер», решил уволиться

Пресс-служба организации уточняет, что Виктор Шкипин покидает компанию по личным причинам. Сам он в разговоре с интернет-изданием The Bell объяснил свое увольнение завершением крупных проектов, после которых настало время «переключиться». Шкипин пришел в Сбербанк в апреле этого года. Ранее он руководил маркетингом в «Альфе-банке», ВТБ и «М-Видео».