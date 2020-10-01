Вице-президент Сбербанка, отвечавший за переход на бренд «Сбер», решил уволиться

Пресс-служба организации уточняет, что Виктор Шкипин покидает компанию по личным причинам. Сам он в разговоре с интернет-изданием The Bell объяснил свое увольнение завершением крупных проектов, после которых настало время «переключиться». Шкипин пришел в Сбербанк в апреле этого года. Ранее он руководил маркетингом в «Альфе-банке», ВТБ и «М-Видео».
2020-10-01T20:33:29+03:00
2020-10-01T20:33:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2718307-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:33, 01 октября 2020
Загрузка комментариев...