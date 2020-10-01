Россия пригласила специалистов ОЗХО из-за отравления Алексея Навального

В сообщении на сайте МИДа говорится, что Москва рассчитывает прояснить «весьма неоднозначные обстоятельства произошедшего». Ранее внешнеполитическое ведомство винило технический секретариат ОЗХО в политической ангажированности. Дипломаты выразили уверенность, что в анализах, взятых у российского оппозиционера в Берлине, подтвердятся следы яда.

Сам Навальный сказал, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин. В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обвинил оппозиционера в сотрудничестве с ЦРУ.