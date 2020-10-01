Определились соперники российских клубов в футбольной Лиге чемпионов

Жеребьевка группового этапа престижного турнира прошла в Женеве. «Локомотив» попал в группу A вместе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом». «Краснодар» оказался в группе E, где его соперниками станут «Севилья», «Челси» и «Ренн». «Зениту» в группе F будут противостоять «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге». Впервые в истории России Лигу чемпионов представляют три команды. Матчи первого тура пройдут 20-21 октября, финал запланирован на конец мая в Стамбуле.