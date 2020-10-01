Израиль и Ливан запускают переговоры по демаркации спорных участков границы на суше и на море

По словам главы ливанского парламента Набиха Берри, они пройдут при содействии Соединенных Штатов.

Как отмечает агентство Интерфакс, эти переговоры могут стать первыми за несколько десятилетий, так как формально страны продолжают оставаться в состоянии войны. Особенно остро стоит проблема демаркации морской границы, так как на шельфе могут находиться месторождения углеводородов.