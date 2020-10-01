Светова: Московские СИЗО этапируют заключенных до вступления приговора в силу, объясняя это распространением covid

Руководство московских СИЗО этапируют заключенных до вступления приговора в законную силу, объясняя это распространением коронавируса и опасаясь превышения количества арестантов. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» обозреватель МБХ Медиа Зоя Светова.

«Мне только что стало известно, одна из заключенных женского СИЗО 6, осужденная за мошенничество на небольшой срок, ожидает апелляцию в Мосгорсуде. Ей сделали тест на COVID-19 и отправили ее на этап. Хотя по закону не имеют право этого делать осужденных первой инстанции, поскольку они должны ждать апелляции, и только когда суд подтвердит приговор, он должен вступить в силу, только тогда их отправляют по этапу в колонию», — рассказала она.

По словам З.Световой, подобная практика существует уже несколько месяцев и связана она с эпидемией коронавируса.

«Поскольку начальники СИЗО боятся, что их будут ругать за перелимит заключенных, когда может быть вспышка эпидемии. И они не нашли лучшего способа, как этих людей, у которых приговор не вступил еще в законную силу, незаконно отправлять в регионы», — пояснила она.

Между тем, по словам З.Световой, в настоящее время превышение численности заключенных в московских СИЗО сейчас не велико, всего 2,5%. Она отметила, что в то время, когда она была членом ОНК, заключенных в СИЗО было намного больше – 50%.

«Как стало известно, это делается по договоренности с Мосгорсудом, который закрывает на это глаза. Вместо того, чтобы не брать людей под стражу по преступлениям, которые не требуют ареста, которые допускают альтернативные наказания — домашний арест, подписка о невыезде или залог – они отправляют людей в колонии. Я считаю, что это вопиющая ситуация», — заключила З.Светова.