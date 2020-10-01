Суд в Лондоне огласит решение по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США в начале следующего года

Агентство Reuters со ссылкой на заявление судьи передает, что заседание состоится 4 января. Американское министерство юстиции выдвинуло в отношении основателя Викиликс 18 уголовных обвинений. Ассанжа считают причастным к крупнейшему в истории страны случаю раскрытия секретной информации. В совокупности, ему грозит до 175 лет тюремного заключения.
2020-10-01T19:35:56+03:00
2020-10-01T19:35:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 01 октября 2020
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