Оксана Пушкина обратилась в прокуратуру из-за возможных арестов геев, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей

Депутат Госдумы Оксана Пушкина обратилась в прокуратуру из-за информации о планируемых арестах геев, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей. С письмом заместителя главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей ознакомилась газета РБК. В тексте, адресованному генпрокурору Игорю Краснову, Пушкина называет подобные действия неконституционными.

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Следственный комитет в рамках расследования дела торговли детьми планирует задержания мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей.