Армения попросила лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ

На сайте парламента говорится, что это связано с заявлениями Кабула «содействующими турецко-азербайджанской агрессии». На днях МИД Афганистана опубликовал заявление, в котором поддержал действия Баку в Карабахе и потребовал от Армении «прекратить оккупацию» спорной территории.

Афганистан получил статус государства наблюдателя при парламентской ассамблее Организации Договора коллективной безопасности в 2013 году.

Шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк видит 100-процентную аналогию конфликта в Нагорном Карабахе с конфликтом в Донбассе. Об этом Цимбалюк сообщил в эфире «Эха Москвы». Между тем, Цимбалюк сказал, что не хотел бы проводить параллели, поскольку конфликт в Нагорном Карабахе можно назвать межэтническим.