Евросоюз внес в черный список двух граждан и четыре компании, принимавшие участие в строительстве Крымского моста

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал» ЕС. Под санкции попали Ленпромтранспроект, дирекция по строительству железной дороги, «Крымская первая страховая компания» и учреждение «Крымская железная дорога». Сообщается, что ограничительные меры введены за «содействие нелегальной аннексии полуострова».
2020-10-01T19:04:22+03:00
2020-10-01T19:04:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 01 октября 2020
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