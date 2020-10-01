Евросоюз внес в черный список двух граждан и четыре компании, принимавшие участие в строительстве Крымского моста

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал» ЕС. Под санкции попали Ленпромтранспроект, дирекция по строительству железной дороги, «Крымская первая страховая компания» и учреждение «Крымская железная дорога». Сообщается, что ограничительные меры введены за «содействие нелегальной аннексии полуострова».