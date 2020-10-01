Президент Владимир Путин назначил нового руководителя Московского городского суда

На эту должность был только один кандидат.

Высший судебный орган Москвы уже с 24-ого октября возглавит судья Михаил Птицын. Об этом говорится в указе президента России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предполагается, что руководитель Мосгорсуда назначен на шестилетний срок.

Михаил Птицын был единственным человеком, который официально выдвинулся на эту должность. Высшая квалификационная коллегия судей одобрила его кандидатуру единогласно.

Птицыну впервые предстоит работать в Мосгорсуде. На протяжении всей своей карьеры, а она началась еще в 1992-ом году, он занимал посты в военных судах различных регионов. Самым известным разбирательством, которым он занимался, было дело украинского режиссера Олега Сенцова. Михаил Птицын приговорил его к двадцати годам лишения свободы по обвинениям в подготовке теракта в Крыму.

Руководитель Московского городского суда сменится впервые за двадцать лет. Это связано с тем, что его нынешний председатель, Ольга Егорова, не выдвинулась на новый срок. С чем связано это решение – публично она не поясняла.