Собянин пригрозил санкциями предприятиям, которые проигнорируют требование о переводе трети сотрудников на удаленку

Сергей Собянин пригрозил санкциями тем предприятиям, которые проигнорируют требование о переводе трети сотрудников на удаленку. По словам мэра, городские власти будут запрашивать у компаний информацию о соблюдении режима, который вводится с 5 октября. Собянин оценил рост заболеваемости как очень большой и сказал, что ужесточать ограничения пока не планируется, однако, все будет зависеть от поведения самих москвичей.

Мэр выразил уверенность, что победить эпидемию коронавируса в Москве удастся через несколько месяцев. Он отметил, что этому будет способствовать проведение массовой вакцинации. Первая крупная партия вакцины, по словам градоначальника, может появиться в столице в ноябре-декабре.