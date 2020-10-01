Париж направит в Карабах санитарный самолет, чтобы вывезти раненых французских журналистов

Об этом сказал президент Эммануэль Макрон, подчеркнувший, что для их скорейшего возвращения делается все возможное. Ранее стало известно, что под обстрел попали журналисты агентства France Press и два репортера газеты Le Monde, один из которых сейчас в критическом состоянии. Кроме того, стало известно о ранении сотрудников армянского сайта 24 news и Armenia TV. Под обстрелом также оказался заместитель главного редактора телеканала «Дождь».

МИД Азербайджана обвинил Ереван в необеспечении безопасности иностранных журналистов в зоне боевых действий.