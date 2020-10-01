Сергей Собянин выразил уверенность, что победить эпидемию коронавируса в Москве удастся через несколько месяцев. Мэр города отметил, что этому будет способствовать проведение массовой вакцинации. Первая крупная партия вакцины, по его словам, может появиться в столице в ноябре-декабре. Собянин оценил роста заболеваемости как очень большой и сказал, что ужесточать ограничения пока не планируется, однако, все будет зависеть от поведения самих москвичей. С 5 октября мэр обязал московские компании перевести на удаленную работу треть сотрудников.
2020-10-01T18:31:50+03:00
2020-10-01T18:31:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 01 октября 2020
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