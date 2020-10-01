Работодатели в Москве обязаны перевести на удаленный режим с 5-го по 28 октября не менее 30% сотрудников

Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. Исключение составляют граждане, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций. Градоначальник назвал рост заболеваемости в Москве очень опасным. Число тех, кто переносит коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, превысило полторы тысячи человек. Мэр не исключил, что в ближайшее время количество заболевших может приблизиться к трем тысячам в сутки.

Сегодня в столице был достигнут четырехмесячный максимум суточного прироста заболеваемости. Всего было выявлено 2424 случая. Всего в России отмечено чуть менее 9-ти тысяч новых заболевших, — сообщил оперштаб.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что перевода на «удаленку» трети сотрудников московских предприятий будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости коронавирусом.

Вместе с тем глава города в эфире телеканала «Москва24» обратился к пожилым москвичам с просьбой более серьезно отнестись к рекомендациям находиться дома.

Пока, по словам Собянина, московские власти не намерены вводить новых ограничений из-за коронавируса. Все будет зависеть от поведения москвичей.