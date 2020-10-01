Два французских журналиста получили серьезные ранения, попав под обстрел в Нагорном Карабахе

Специальный корреспондент «Эха Москвы» видел, как это произошло.

Небольшая группа журналистов — кроме «Эха Москвы» там были репортёры из Франции, Испании и Армении — снимала разрушения в городе Мартуни на юго-востоке непризнанной республики. Сначала один дом — пожилой житель показывал, что осталось от его жилища. Потом второй дом на другой улице — там группа и попала под удар Града. Тишина, только дальние глухие удары — а потом свист, пыль, летящие куски камней и снарядов. Метрах в 50 остались лежать два журналиста французской газеты Монд, оба с серьёзными ранениями. У Аллана Каваля сломаны нога и рука, ранения в грудь и живот. Рафаэлю Шарлю осколок попал в бедро. В больнице в Мартуни им помогли, сейчас оба находятся в Степанакерте, в республиканской больнице.

Когда пыль рассеялась, стало понятно, что грады систематически обстреливают жилые кварталы города. Три человека погибли, один из них — местный житель, сопровождавший французов. Несколько домов загорелись. Бомбардировка продолжалась ещё почти два часа, жители укпылист в подвалах, раненых привозили в больницу, где в подвальном помещении шли перевязки, а хирурги оперировали раненых журналистов

Обстреливаются и другие города — так, в Гадруте попал под обстрел журналист телеканала Дождь, он не пострадал.

Мировое сообщество продолжает настаивать на мирном разрешении конфликта, призывая Армению и Азербайджан сложить оружие. Как сообщают зарубежные информагентства, пресс-секретарь генерального секретаря ООН заявил, что Антонио Гутерреш обеспокоен возобновлением боевых действий вдоль линии Нагорно-Карабахского конфликта. Генсек осудил применение силы и выразил сожаление по поводу гибели мирного населения.

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности призвал к предотвращению тотальной войны, поскольку «это последнее, что нужно региону», передает агентство Балтньюз. — Соседний Иран также призывает прекратить войну. Спикер МИДа этой страны заявил, что в Тегеране внимательно следят за происходящим и запросили данные с последними подробностями развития событий у армянской и азербайджанской стороны. Иран «не может допустить военного конфликта у своих границ и сделает все возможное для достижения мира».

Би-би-си отмечает, что противостояние, обострившееся в минувшее воскресенье, превосходит по масштабам регулярно возникавшую в последнее годы эскалацию насилия. Теперь в конфликте участвует артиллерия, используются реактивные снаряды и дроны. На сегодняшний день Армения подтвердила более сотни погибших среди военных и гражданского населения. Азербайджан не публикует подобных данных, но можно предположить, что число погибших там примерно такое же. Обе враждующие стороны, судя по всему, заняты рытьем траншей и окопов, готовясь к затяжному конфликту. Опасность ситуации состоит в том, что длительное противостояние повлечет за собой активное участие в нем третьих стран и рискует перерасти в широкомасштабную региональную войну. И тогда Москва и Анкара встанут перед сложным выбором, связанным с большей вовлеченностью своих стран в боевые действия, — считает обозреватель Би-би-си. Дойче велле отмечает, что Россия пока избегает поддерживать какую-либо из сторон, несмотря на заключенный в рамках ОДКБ военный союз с Арменией.

Эксперты Дойче велле считают новое столкновение в регионе результатом ряда факторов, среди которых – потеря Азербайджаном надежды добиться своих целей через переговоры, отсутствие практических шагов со стороны мирового сообщества, занятого пандемией, и вялая международная реакция на пограничные столкновения между Ереваном и Баку в июле этого года.