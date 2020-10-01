Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост судьи в ЕСПЧ от РФ

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост судьи в ЕСПЧ от России. В видеообращении на Ютубе он сказал, что суду нужны изменения. Чиков отметил, что за все это время от России не было выдвинуто ни одного практикующего юриста по защите прав человека.

Ни у одного из ранее представленных в ЕСПЧ российских судей не было опыта работы в сфере защиты прав человека. Об этом ранее в эфире «Эха Москвы» говорила зампред Комитета против пыток Ольга Садовская. Этот же вопрос поднял в своем видеообращении глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.