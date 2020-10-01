В Пресненский суд Москвы поступило заявление Ефремова об отказе от адвокатских услуг Пашаева и Шаргородской

В Пресненский суд Москвы поступило заявление Михаила Ефремова об отказе от адвокатских услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Ранее приговор обжаловали три новых адвоката Ефремова.

Сегодня стало известно, что Ефремов возместил моральный ущерб старшему сыну погибшего Сергея Захарова Виталию и выплатил 800 тысяч рублей.

Что касается Эльмана Пашаева, то сегодня он сообщил, что на него напал неизвестный и облил фекалиями. Бывший адвокат Ефремова сказал, что сумел выхватить документы у нападавшего.

18 сентября Пашаев был лишен адвокатского статуса в четвертый раз за нарушение профессиональной этики.