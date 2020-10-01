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Эксклюзив Эха 18:23, 01 октября 2020

Юрий Дмитриев оспорит в кассационном суде в Санкт-Петербурге решение Верховного суда Карелии

Руководитель карельского регионального отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев оспорит в кассационном суде в Санкт-Петербурге решение Верховного суда Карелии. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев. Во вторник суд увеличил срок лишения свободы с 3,5 до 13-ти лет строгого режима, а также отправил на пересмотр оправдательный приговор Дмитриеву по нескольким обвинениям. По словам адвоката, Дмитриев сейчас находится в Петрозаводском СИЗО.

Между тем, уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев направил жалобу в Роскомнадзор из-за публикации телеканалом «Россия 24» фотографий обнаженной приемной дочери Юрия Дмитриева. Об этом он рассказал интернет-изданию «МБХ медиа». Сюжет в программе «Вести. Дежурная часть» вышел на канале 26 сентября.



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