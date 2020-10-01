СК готовит задержания и аресты мужчин, которые взяли детей у суррогатных матерей

Следственный комитет России готовит задержания и аресты мужчин, которые взяли детей у суррогатных матерей, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых ведомствах. По словам источника, мужчинам может быть предъявлено обвинение в торговле детьми. Он также подчеркнул, что подозреваемые не могут быть отцами таких детей, поскольку они, по его мнению, гомосексуалы.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Как рассказал «Эху Москвы» директор компании «РосЮрКонсалтинг», юрист Константин Свитнев, доказательств нетрадиционной ориентации суррогатных отцов нет. Свитнев также высказал мнение, что для государства принципиальна позиция неприятия суррогатного материнства в России.

Основной вопрос состоит даже не в том, кто именно прибегал к услугам суррогатных матерей, — сказал «Эху Москвы» первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Павел Пожигайло. Пожигайло напомнил, что в Конституцию внесена поправка, в которой четко указано, что семьей можно считать только брак между мужчиной и женщиной.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в интервью «Эху Москвы» сказала, что в этой проблеме должен разобраться Следственный комитет. Ярославская добавила, что будет по возможности следить за развитием этой истории.

Дело о торговле младенцами Следственный комитет завел еще в январе этого года. Поводом для возбуждения дела стал приезд скорой и силовиков на выезд в квартиру в подмосковном Одинцове. Там умер новорожденный мальчик. В квартире находились еще несколько детей, за которыми присматривала няня. Как выяснилось, они были рождены суррогатными матерями, с которыми через Европейский центр суррогатного материнства заключили договор граждане Филиппин. Среди них – и бывший вице-спикер палаты представителей страны: сейчас он вместе с супругой просит вернуть им детей-близнецов, в рамках уголовного дела находящихся в подмосковной больнице.

Спустя несколько месяцев, в июне этого года, в одной из квартир Москвы были найдены еще пять младенцев, находившихся под присмотром двух женщин. Источник агентства ТАСС сообщал, что дети в возрасте от шести дней до 6 месяцев также были рождены суррогатными матерями и предназначались, в том числе, для граждан Китая.

Оба этих случая следствие рассматривает как торговлю детьми. В рамках разбирательства по объединенному делу арестованы 7 человек, большинство из них – врачи, акушеры-гинекологи. Кроме того, среди них – гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников. Считающийся основным обвиняемым директор компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев, по словам адвокатов, покинул Россию.

В середине сентября два фигуранта дела – врач Валентина Чернышова и юрист Роман Емашев – решили заключить сделку со следствием и признать вину.