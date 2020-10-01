Впервые на уровне Кремля прозвучали заявления о сотрудничестве Навального с Центральным разведуправлением США

Сегодня впервые на уровне Кремля прозвучали заявления о сотрудничестве политика Алексея Навального с Центральным разведывательным управлением США. Общаясь с журналистами, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле есть подобные сведения. Песков также отметил, что в Кремле считают оскорбительными высказывания политика Алексея Навального в интервью немецкому журналу Der Spiegel. Это было первое общение оппозиционера с журналистами после того, как он вышел из комы. Среди прочего, прозвучало и прямое обвинение в адрес президента Путина.

Навальный заявил в присутствии журналистов: «Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и другой версии у меня нет. Приказ применять «Новичок» мог исходить от главы ФСБ или СВР». Оппозиционный политик пришел в редакцию «Шпигеля» под охраной сотрудников берлинского ведомства по борьбе с уголовными преступлениями. В первых словах он поблагодарил Ангелу Меркель и врачей «Charité» за спасение его жизни. Навальный подчеркнул также свою благодарность всей Германии, которая стала для него «особой страной». В то же самое время он обвинил российские власти в нежелании расследовать происшествие и в попытке бросить тень на правительство ФРГ.



Политик рассказал, что проживает с женой и сыном в Берлине, где проводятся реабилитационные мероприятия. В интервью Навальный описывает симптомы отравления, которые он почувствовал в полчаса после старта самолета. Он высказывает подозрение, что мог получить дозу яда при прикосновении к контаминированной поверхности предмета, который использовал только он сам. Навальный сообщил, что с за ним давно ведется слежка. Политик высказал уверенность, что был отравлен в отеле и что целью преступников была его смерть в самолете. Еще ужаснее, по его мнению, звучит версия о бесконтрольном применении опасного химического оружия в России.

В интервью Навальный рассказал также о давлении, которое оказывается на него и его соратников. Однако он надеется как можно скорее вернуться в Россию и готовить выборы в Думу 2021 года. «Не возвратиться будет означать, что Путин достиг своей цели», – заявил Навальный. Политик подчеркнул, что не боится приехать назад, оппозиция в России борется со страшной системой. «Сеять страх – стратегия Путина», — отметил Навальный в завершение интервью.

В интервью Навальный также рассказал о давлении, которое оказывается на него и его соратников. Однако он надеется как можно скорее вернуться в Россию и готовить выборы в думу 2021 года. Не возвратиться будет означать, что Путин достиг своей цели, — заявил Навальный.

Политолог Глеб Павловский считает, что сегодняшнее заявление Пескова очень похоже на предостережение политику от возвращения на родину. Павловский добавил, что в целом фигура Алексея Навального сейчас серьезно раздражает руководство страны и на это накладывается нежелание расследовать факт его отравления.

Обвинение неугодных политиков в причастности к иностранным спецслужбам – это традиционный прием российского руководства. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. Гудков рассказал, что еще в начале десятых годов в Госдуме всерьез обсуждали причастность Навального к спецслужбам, а также то, что он – агент Госдепа.



Провластные журналисты, политологи, да и сами представители власти уже давно обвиняют Навального в работе на Запад. В то же время звучат и версии о том, что он может быть агентом Кремля. Комментарий Дмитрия Пескова о связи Навального с западными спецслужбами было сегодня не первым – ему предшествовало заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он назвал политика «бесстыдником и подлецом», и сказал, что совершенно очевидно – «Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Работает в их интересах». Но и это далеко не первый раз, когда оппозиционера буквально называют агентом Запада. Пару недель назад с трибуны Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорил, что основателя ФБК завербовали, еще когда он учился в Йельском университете. В этом оппоненты Навального, среди которых множество чиновников, обвиняют его на протяжении всей его политической карьеры. Это один из главных аргументов провластных журналистов. В

в 2016 году в эфире «России 1» даже вышел фильм «Эффект Браудера», в котором утверждается, что Навальный был агентом основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который в свою очередь связан с британской разведкой. Навальный якобы работал под позывным Freedom, его задачей был подрыв конституционного строя в рамках операции «Дрожь», которую разработало ЦРУ. В фильме даже приводилась обличающая политика переписка с Браудером, проверить достоверность которой Навальный попросил суд. Но разбирательство он проиграл.

В работе на Hermitage Capital оппозиционера обвинял и глава Роснефти Игорь Сечин в 2012 году. Президент «Транснефти» Николай Токарев утверждал, что Навального «облизывает Национальный демократический институт Мадлен Олбрайт» и что «на него тратит усилия бывший кандидат в президенты [Джон] Маккейн и его аппарат». Одновременно и некоторыми чиновниками и в провластных СМИ тиражируется другая конспирологическая теория – о том, что Навальный – агент Кремля. Издание LifeNews писало о том, что власти якобы занимались тайным финансированием Навального. Депутат Мосгордумы Магомет Яндиев называл его представителем одной из башен Кремля.

Издание «Проект» в частности писало, что власти заинтересованы в том, чтобы Навального считали агентом Кремля, они поддерживают эту информационную кампанию.

Тем временем, Алексей Навальный заявил, что подает в суд на Дмитрия Пескова. В своем блоге он написал, что первой его реакцией стал веселый, детский, оздоравливающий смех, поскольку окружение самого Дмитрия Пескова во многом связано с иностранными государствами. Однако, поскольку было допущено прямое утверждение от госчиновника, Навальный решил подать на него в суд, а также потребовал опубликовать доказательства и факты, указывающие на его работу со специалистами ЦРУ.

Юрист ФБК Вячеслав Гимади сказал интернет-изданию «Открытым медиа», что иск будет подан по месту жительства Пескова, то есть в Пресненский суд Москвы.

Подача иска политиком Алексеем Навальным в отношении пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова — это вынужденный и верный шаг, но до суда этот иск не дойдет, — считает писатель Виктор Шендерович. Исход этого дела будет показателем степени нашей деградации, — заключил Шендерович.