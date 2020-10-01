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17:52, 01 октября 2020

Губернатор Подмосковья рекомендовал всем региональным школам установить каникулы с 5 по 11 октября

Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства. Ранее министр образования Московской области Ирина Каклюгина заявила, что половина школ региона, где обучение проводится по модульной системе (каникулы через каждые пять недель учебы), уходит на недельные плановые каникулы, а директорам остальных школ нужно принять решение о каникулах исходя из эпидситуации в городе.
В начале недели мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым столичные школы закроются на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. Такое решение было принято на фоне роста числа зараженных коронавирусом.



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