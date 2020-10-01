Суд в Москве продлил на два месяца арест видеоблогеру Андрею Пыжу

Автор ютьюб-канала «УрбанТуризм» является фигурантом дела о вывозе за рубеж сведений, содержащих государственную тайну. Об этом сообщает агентство ТАСС. Пыжа, публиковавшего видео из заброшенных зданий и закрытых объектов, задержали в начале августа. О его деле стало известно через неделю, когда в СИЗО блогера обнаружили члены ОНК. По данным ТАСС, Пыжа обвиняют в том, что он вывез на территорию Украины, где жил в последние годы, флешку с документами о московском метро, которые были нужны ему для видео.