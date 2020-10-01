Михаил Ефремов выплатил 800 тысяч рублей сыну водителя, погибшего в ДТП

В жалобе актера на приговор говорится, что он готов возместить ущерб всем потерпевшим по делу о смертельной аварии. Об этом сообщает агентство ТАСС. Он сказал, что признает себя виновным и пояснил, что отказался сделать это в суде из-за давления со стороны его собственного защитника Эльмана Пашаева. Ефремов попросил изменить приговор на не связанный с реальным лишением свободы.

В начале сентября Пресненский суд Москвы признал актера виновным в гибели курьера Сергея Захарова и отправил его в колонию на 8 лет.