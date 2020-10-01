Глава «Агоры» Павел Чиков будет участвовать в конкурсе на должность судьи ЕСПЧ от России

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков будет участвовать в конкурсе на должность судьи ЕСПЧ от России. В своем видеообращении в YouTube он сказал, что суду нужны изменения. Чиков отметил, что за все это время от России не было выдвинуто ни одного практикующего юриста по защите прав человека. Сейчас судьей от нашей страны в ЕСПЧ является Дмитрий Дедов. Его полномочия истекают в конце следующего года.