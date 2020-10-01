Московские власти обязали работодателей перевести треть сотрудников на удаленную работу

Эта мера станет обязательной с 5 октября, сообщается в блоге мэра Сергея Собянина. На дистанционную работу нужно перевести людей, старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Исключение разрешается сделать для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте «критически важно» для организации.

Требование не распространяется на медицинские учреждения, оборонный сектор, а также предприятия «Росатома», «Росокосмоса» и другие копании, обеспечивающие их деятельность.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что перевода на «удаленку» трети сотрудников московских предприятий будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости коронавирусом. Вместе с тем глава города в эфире телеканала «Москва24» обратился к пожилым москвичам с просьбой более серьезно отнестись к рекомендациям находиться дома. Он добавил, что если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших коронавирусом составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 25%.