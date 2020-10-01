Алексей Навальный подаёт в суд на Дмитрия Пескова

Политик Алексей Навальный подаёт в суд на пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова. Это произошло после заявления из Кремля о связи оппозиционера с американскими спецслужбами.

Основатель ФБК Алексей Навальный требует от официального представителя российского президента опубликовать доказательства и факты, указывающие на работу оппозиционера со специалистами ЦРУ. Политик предположил, что это было бы уместно сделать по телевизору в прайм-тайм.

Навальный написал на своём сайте, что редко подаёт в суд на тех людей, которые распространяют про него ложные сведения, хотя происходит это часто. Новый иск он объяснил тем, что сейчас «обвинения исходят не от клоуна с гостелевидения, а от пресс-секретаря Путина Пескова».

Ранее сегодня официальный представитель Кремля сказал о том, что с Алексеем Навальным в эти дни, то есть пока он находится на лечении в Германии, работают специалисты Центрального разведывательного управления США. Песков добавил, что это не первый раз, когда российскому оппозиционеру таким образом дают разные инструкции. Какие-либо подробности по этой теме пресс-секретарь президента сообщить отказался.

Также председатель Государственной Думы Вячеслав Володин этим утром сказал, что Алексей Навальный «совершенно очевидно работает» со спецслужбами и органами власти западных страны. На это утверждение основатель ФБК пока не отреагировал.