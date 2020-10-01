Россия и Мальта изменили правила двойного налогообложения

Доходы, уходящие за рубеж в виде процентов и дивидендов, будут облагаться по тем же ставкам, что и внутри страны, то есть 15%, — сообщает пресс-служба российского министерства финансов. Документ должны верифицировать до конца этого года, а изменения вступят в силу с 1 января. Пересмотреть соглашения с офшорами еще в марте поручил президент Владимир Путин. В начале сентября соответствующий протокол подписали Россия и Кипр.