Президенты России, Франции и США сделали совместное заявление по Нагорному Карабаху

В документе, опубликованном на сайте Кремля, Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп выразили соболезнования погибшим, призвали к немедленному прекращению боевых действий и попросили лидеров Армении и Азербайджана вернуться к переговорам. Президент Турции Реджеп Эрдоган уже раскритикова эти призывы. Анкара, поддерживающая позицию Баку, считает, что сначала силы Армении должны покинуть спорную территорию.

Ситуация вокруг Карабаха серьезно обострилась 27 сентября.