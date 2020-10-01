В документе, опубликованном на сайте Кремля, Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп выразили соболезнования погибшим, призвали к немедленному прекращению боевых действий и попросили лидеров Армении и Азербайджана вернуться к переговорам. Президент Турции Реджеп Эрдоган уже раскритикова эти призывы. Анкара, поддерживающая позицию Баку, считает, что сначала силы Армении должны покинуть спорную территорию.
Ситуация вокруг Карабаха серьезно обострилась 27 сентября.
Президенты России, Франции и США сделали совместное заявление по Нагорному Карабаху
В документе, опубликованном на сайте Кремля, Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп выразили соболезнования погибшим, призвали к немедленному прекращению боевых действий и попросили лидеров Армении и Азербайджана вернуться к переговорам. Президент Турции Реджеп Эрдоган уже раскритикова эти призывы. Анкара, поддерживающая позицию Баку, считает, что сначала силы Армении должны покинуть спорную территорию.