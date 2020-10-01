Геннадий Гудков: Российские власти традиционно обвиняют неугодных политиков в работе на иностранные спецслужбы

Российские власти традиционно обвиняют неугодных политиков в работе на иностранные спецслужбы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.

«То, что заявляется сейчас, что с Навальным работает ЦРУ — это ведь не для Запада, там над этим смеются. Это для внутреннего потребления, это скармливается нашему народу, которому уже сто лет объясняют, что главный враг – это американцы. Это стратегия по компрометации вообще всех нормальных людей в России. Все те, кто говорит правду и не желает сгибаться под режим, и тот, кто с ним борется, его критикует – они все объявляются агентами госдепа, агентами ЦРУ и так далее. Потому что у них нет никаких других аргументов и способов борьбы», — сказал он.

Г.Гудков добавил, что в Государственной думе еще начале 2010-х, когда он был депутатом, были уверены, что Алексей Навальный причастен к спецслужбам и является агентом Госдепа.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Государственной думы Вячеслава Володина о том, что все произошедшее с Навальным «срежиссировано спецслужбами западных стран». По словам Д.Пескова такая информация действительно имеется, с Алексеем Навальным в эти дни «работают специалисты Центрального разведывательного управления США».