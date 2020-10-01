Песков заявляет, что у Кремля есть данные, свидетельствующие о сотрудничестве западных спецслужб с Навальным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляет, что у Кремля есть данные, свидетельствующие о сотрудничестве западных спецслужб с Алексеем Навальным. По его словам, речь идет о Центральном разведывательном управлении, которое дает Навальному разные инструкции. Чуть ранее сегодня в работе на спецслужбы и власти западных стран Навального обвинил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Эти обвинения прозвучали после публикации первого интервью Алексея Навального после отравления. Общаюсь с журналистами издания Der Spiegel, российский политик сказал, что, по его мнению, за попыткой покушения на него стоял Владимир Путин.



Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о работе Центрального разведывательного управления с Алексеем Навальным похоже на предостережение оппозиционеру возвращаться в Россию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский. «Это, конечно, угроза Навальному и толстый намек на то, что ему не стоит возвращаться, который Навальный наверняка проигнорирует, как он уже и сказал. Здесь одновременно раздражение Навальным, раздражение западной поддержкой в вопросе о расследовании и сохраняется нежелание расследовать. То, что расследования нет, мне кажется, говорит об упрямстве лично Владимира Путина, который по каким-то причинам решил, что не уступит в этом вопросе», – сказал он. Политолог добавил, что отсутствие расследования отравления Алексея Навального, а также заявление о его сотрудничестве с ЦРУ «обойдется России в очень дорогую дипломатическую цену».