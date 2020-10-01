Защита главы отделения карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева оспорит решение Верховного суда Карелии

Защита главы отделения карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева обжалует приговор Верховного суда. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат историка Виктор Ануфриев.

«У нас есть такая возможность, предусмотренная законом. Когда получим решение суда, проанализируем его и будем обращаться в Третий кассационный суд общей юрисдикции города Санкт-Петербурга», — сказал он.

Адвокат добавил, что решение суда будет готово в течение 5 дней. Осужденный Ю.Дмитриев сейчас находится в петрозаводском СИЗО.



Верховный суд Карелии пересмотрел приговор историку Юрию Дмитриеву по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью. Вместо трёх с половиной лет колонии строгого режима глава карельского отделения общества «Мемориал» Юрий Дмитриев должен будет провести под стражей тринадцать лет. Также Верховный суд постановил пересмотреть приговоры по другим статьям, по которым историк ранее был оправдан, а именно по статье об изготовлении детской порнографии и о незаконном хранении фрагментов оружия.

В основе обвинений в адрес Юрия Дмитриева лежат, во-первых, фотографии приёмной дочери, которые нашли у него на компьютере во время обыска по другому делу, на некоторых снимках ребёнок изображён без одежды и, во-вторых, показания самой девочки. В свою очередь Ю.Дмитриев утверждал, что его дочь не смогла дать каких-либо обличительных показаний, и её слова были неправильно интерпретированы. При этом снимки обнажённой девочки, как говорил подсудимый, были нужны для дневника здоровья ребёнка.