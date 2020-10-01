В Кремле не стали комментировать заявления о вмешательстве Анкары в нагорно-карабахский конфликт, но считают, что любые заявления о возможной поддержке одной из сторон вредят обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также сообщается, что готовится совместное заявление президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе.