В Кремле не стали комментировать заявления о вмешательстве Анкары в нагорно-карабахский конфликт, но считают, что любые заявления о возможной поддержке одной из сторон вредят обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также сообщается, что готовится совместное заявление президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе.
2020-10-01T16:04:09+03:00
2020-10-01T16:18:16+03:00
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16:04, 01 октября 2020
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