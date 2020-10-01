Указ о переводе работников на удаленный режим не распространяется на организации ОПК, Роскосмос, Росатом и др.

Указ о переводе как минимум 30% работников московских компаний на удаленный режим не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, Роскосмос, Росатом, предприятия, работающие по гособоронзаказу, организации здравоохранения и некоторые другие. Все остальные должны будут отправить как минимум треть своих сотрудников на работу вне офиса, начиная с 5 октября.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что перевода на «удаленку» трети сотрудников московских предприятий будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости коронавирусом. Вместе с тем глава города в эфире телеканала «Москва-24» обратился к пожилым москвичам с просьбой более серьезно отнестись к рекомендациям находиться дома. Он добавил, что если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших коронавирусом составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 25%.