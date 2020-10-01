Песков заявляет, что у Кремля есть данные, свидетельствующие о сотрудничестве западных спецслужб с Навальным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляет, что у Кремля есть данные, свидетельствующие о сотрудничестве западных спецслужб с Алексеем Навальным. По его словам, речь идет о Центральном разведывательном управлении, которое дает Навальному разные инструкции. Чуть ранее сегодня в работе на спецслужбы и власти западных стран Навального обвинил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Эти обвинения прозвучали после публикации первого интервью Алексея Навального после отравления. Общаюсь с журналистами издания Der Spiegel, российский политик сказал, что, по его мнению, за попыткой покушения на него стоял Владимир Путин.