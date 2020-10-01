Журналист французского издания Le Monde, попавший под обстрел в Карабахе, находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщил кабинет министров Армении. Ранение в ходе этого обстрела получили еще трое журналистов – один французский и двое армянских. Тем временем, Россия, США и Франция опубликовали совместное заявление по ситуации в Карабахе. В нем содержится призыв к немедленному прекращению боевых действий и возобновление переговоров по урегулированию.