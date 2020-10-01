Журналист французского издания Le Monde, попавший под обстрел в Карабахе, находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщил кабинет министров Армении. Ранение в ходе этого обстрела получили еще трое журналистов – один французский и двое армянских. Тем временем, Россия, США и Франция опубликовали совместное заявление по ситуации в Карабахе. В нем содержится призыв к немедленному прекращению боевых действий и возобновление переговоров по урегулированию.
2020-10-01T15:31:37+03:00
2020-10-01T15:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 01 октября 2020
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