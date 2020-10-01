Смольный ужесточил контроль за тем, как петербуржцы носят маски

По словам чиновников, уже сегодня пассажиров без повязок обещали не пускать в метро и высаживать из наземного транспорта.

На входе в подземку дежурят сотрудники полиции и метрополитена — они просят горожан надеть маску, прежде чем войти внутрь. Пассажиры, в основном, охотно выполняют требования. Однако, большинство горожан снимает маски сразу за турникетами или на эскалаторах. Между тем, все работники метрополитена не только в масках, но и в перчатках. Сотрудники не напоминают пассажирам о защите для рук. Об этом требовании для горожан просто забыли. Тех, кто не взял с собой повязку, отправляют к прилавкам, на которых её можно купить. За маску просят десять рублей. На остановках наземного транспорта средствами защиты не торгуют. Водители и кондукторы муниципального транспорта соблюдают масочный режим, в то время как некоторые водители маршруток игнорируют требования. Пассажиры трамваев и троллейбусов не спешат натянуть повязку на лицо, и даже те, у кого она есть, спускают её с носа на подбородок. Средства защиты не проверяют ни в салонах, ни на остановках.



За нарушение масочного режима жителя Петербурга могут оштрафовать на 4 тысячи рублей.