Защита лидера карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева обжалует приговор Верховного суда республики

Об этом сообщил сегодня «Интерфаксу» адвокат Виктор Ануфриев.

Решение Верховного суда республики Карелия, в соответствии с которым Дмитриев приговорен к 13 годам колонии по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью, будет обжаловано а кассационном суде. Адвоката историка Виктора Ануфриева отметил, что суд поступил неправомерно, поспешно назначив Дмитриеву защитника во время его отсутствия. По мнению Ануфриева адвокат по назначению (Артем Черкасов из Петрозаводска) фактически не имел возможности осуществлять полноценную защиту подсудимого, так как на ознакомление с документами по судебным процессам, которые длятся более трех лет, суд дал ему всего несколько дней. Ануфриев также добавил, что планирует встретиться с Дмитриевым в СИЗО после 8 октября.

Франция обеспокоена ужесточением приговора Юрию Дмитриеву. Французские дипломаты призывает к немедленному освобождению главы карельского «Мемориала, заявили в посольстве страны в Москве.