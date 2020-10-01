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Эксклюзив Эха 14:52, 01 октября 2020

Депутат: Рождение детей суррогатным материнством может привести к развитию бизнеса по продаже младенцев на органы

Рождение детей с помощью суррогатного материнства может привести к развитию бизнеса по продаже младенцев на органы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты Павел Пожигайло.

«Мы находимся перед новым серьезным вызовом в отношении ЭКО и суррогатного материнства. Поскольку такое производство детей, больше смахивающее на фабрику, — это очень большой бизнес и этот бизнес развивается. То ли это бизнес с пристраиванием этих детей в семьи с непонятной дальше их судьбой, то ли это бизнес связан с использованием эмбрионов или уж готовых детей на органы. Это самое страшное. Мы должны серьезно задуматься о защите плода, который находится в утробе матери, от того чтобы он использовался как кабачок или помидор с грядки», — сказал он.

Депутат высказался категорически против обращения однополых пар за услугой суррогатного материнства.
«Я категорический противник усыновления однополыми парами, практика, особенно американская, показывает, что эти дети начинают менять семью за семьей. В Конституцию поправка внесена, что брак – это союз мужчины и женщины, а все остальное это опасное скольжение по наклонной плоскости, которое ни к чему хорошему не приведет. Такие дети однозначно будут несчастными», — заключил он.

Следственный комитет планирует новые задержания и аресты мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей. Им планируется предъявить обвинение в торговле детьми. Фигурантами уголовного разбирательства, по информации СМИ, могут стать 10 мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Уголовное дело по торговле детьми было возбуждено в начале 2020 года: тогда в подмосковном Одинцове нашли четырех младенцев, один из которых был мертв. Еще нескольких детей нашли в Москве в июне. По версии следствия, они были рождены суррогатными матерями для иностранных граждан, в том числе Китая. По делу о торговле детьми арестованы семь человек, в том числе врачи. Некоторые признали свою вину и заключили сделку со следствием.



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