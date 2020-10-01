Актер Михаил Ефремов просит суд снять с рассмотрения жалобы на приговор, поданные его прежними адвокатами Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы. Ранее приговор обжаловали три новых адвоката Ефремова. Один из них, Роман Филиппов, в жалобе указал, что давление адвоката Пашаева на его подзащитного фактически привело к лишению права Ефремова на защиту.
2020-10-01T14:35:34+03:00
2020-10-01T14:35:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 01 октября 2020
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